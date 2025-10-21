https://news.day.az/society/1789665.html

В Абшероне спасли лошадь, оказавшуюся между стенами - ВИДЕО

В Абшеронском районе лошадь, оказавшаяся в безвыходном положении между двумя стенами, была спасена местными жителями. Как сообщает Day.Az, кадры были сняты и размещены в социальных сетях. На видео видно, что лошадь была спасена после того, как был снесен забор. Сообщается, что лошадь принадлежит одному из жителей поселка Сарай.