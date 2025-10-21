В Абшероне спасли лошадь, оказавшуюся между стенами

В Абшеронском районе лошадь, оказавшаяся в безвыходном положении между двумя стенами, была спасена местными жителями.

Как сообщает Day.Az, кадры были сняты и размещены в социальных сетях.

На видео видно, что лошадь была спасена после того, как был снесен забор.

Сообщается, что лошадь принадлежит одному из жителей поселка Сарай.

Представляем кадры: