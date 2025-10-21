В Сумгайыте закрыли опасный завод

Служба государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям провела проверку соблюдения правил пожарной безопасности на заводе по переработке шин компании Azerbaijan Refinery Company в городе Сумгайыт, расположенном на 27-м километре трассы Баку-Губа. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на объекте отсутствует система автоматической пожарной сигнализации. Также не предусмотрены пожарный водоем, пожарные гидранты и внутренние пожарные краны. Электрохозяйство не соответствует требованиям "Правил установки электрических установок".

Кроме того, производственные и административные здания не обеспечены системами отопления и вентиляции. Объект не полностью оснащен первичными средствами пожаротушения. Территория не очищена от горючих отходов, не выделены специальные места для курения. Также отсутствует план эвакуации людей на случай пожара.

Как отметили в ведомстве, существующее состояние свидетельствует о нарушении нормативов пожарной безопасности и необходимости приостановки деятельности объекта. По этой причине Службой государственного пожарного надзора деятельность завода была временно прекращена, соответствующее решение вручено представителю предприятия.