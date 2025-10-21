Азербайджан играет очень важную роль как региональная держава

Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами, нациями. Поэтому для нас это большой приоритет - я имею в виду развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате один на один.

"Тем более, Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством, руководством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира", - подчеркнул Президент Казахстана.