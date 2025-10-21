В каких районах Баку самые дорогие и самые дешёвые квартиры для аренды?

В различных районах Баку цены на арендное жилье существенно различаются в зависимости от числа комнат и местоположения.

Как сообщает Day.Az, сайт Yeniavaz.com, проанализировав объявления о недвижимости, представил интересные факты о самых дешевых и самых дорогих квартирах для аренды в столице.

1-комнатные квартиры

Самая доступная 1-комнатная квартира находится в поселке Говсан Сураханского района. Квартира площадью 40 м² расположена на 5-м этаже 9-этажного дома, арендная плата составляет 250 манатов в месяц. Квартира в старом доме, с ремонтом и мебелью, сдается только семьям.

Самая дорогая 1-комнатная квартира расположена на улице Иззаддина Гасаноглу Наримановского района. Квартира площадью 50 м² находится на 4-м этаже нового здания, аренда составляет 7 000 манатов в месяц. Квартира полностью отремонтирована и обставлена мебелью.

2-комнатные квартиры

Самая дешевая 2-комнатная квартира находится в поселке Масазыр Абшеронского района, на 4-м этаже 6-этажного дома. Квартира площадью 60 м² с ремонтом и мебелью сдается семьям за 350 манатов в месяц.

Самая дорогая 2-комнатная квартира также расположена на улице Иззаддина Гасаноглу Наримановского района. Площадь квартиры нового дома - 75 м², арендная плата составляет 6 000 манатов в месяц. Квартира полностью отремонтирована и обставлена мебелью.

3-комнатные квартиры

Самая доступная 3-комнатная квартира находится в поселке Масазыр Абшеронского района, на 2-м этаже 5-этажного дома. Квартира площадью 73 м² сдается за 300 манатов в месяц. Новый дом, квартира с ремонтом и мебелью, в основном предназначена для семей и женщин.

Самая дорогая 3-комнатная квартира расположена в жилом комплексе "Sea Breeze" в поселке Нардаран Сабунчинского района, на 6-м этаже 8-этажного дома. Квартира площадью 140 м² с полным ремонтом и мебелью сдается за 6 000 манатов в месяц.