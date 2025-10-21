Формула «5+1» в отношениях Азербайджана и ЦА стала политической и исторической реальностью

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев опубликовал в своей социальной сети X пост, посвященный визиту Президента Ильхама Алиева в Казахстан.

Как сообщает Day.Az, в публикации Х. Гаджиев напомнил, что Президент Ильхам Алиев за последние месяцы трижды посетил регион Центральной Азии - Туркменистан, Таджикистан и Казахстан.

"Раньше азербайджано-центральноазиатские отношения зачастую характеризовались формулой "5+1" - это символизировало участие Азербайджана как отдельного партнёра наряду с пятью центральноазиатскими странами. Однако сегодня эта формула вышла за рамки чисто математического выражения и стала политико-исторической реальностью. Эти отношения можно даже сравнить с химическим процессом - они превратились в единую "шестёрку". Это отражает углубляющуюся интеграцию между этими странами, единое геополитическое пространство и общую судьбу, основанную на общей истории, культуре, традициях, этнической и языковой близости", - отметил помощник Президента.