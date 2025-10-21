Будут ли изменения в экзаменах для таксистов?

Серьезных изменений в содержании экзамена для водителей такси, прошедших специальную подготовку, не предусмотрено.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре в ответ на соответствующий запрос Trend.

Отмечается, что содержание экзамена, проводимого для оценки результатов подготовки водителей такси, прошедших специальное обучение, составляется в соответствии с программой этой подготовки.

"Порядок проведения, программа и продолжительность специальной подготовки определены Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В настоящее время серьезных изменений в содержании экзамена не планируется.

Информация о лицах, прошедших специальную подготовку, регулярно предоставляется Государственному экзаменационному центру соответствующими структурами. Государственный экзаменационный центр, в свою очередь, обеспечивает привлечение этих лиц к экзамену в максимально короткие сроки", - добавили в ГЭЦ.

Следует отметить, что введены ограничения на количество дополнительных разрешений для осуществления пассажирских перевозок легковыми такси. В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение. Согласно документу, для административной территории города Баку установлен лимит в 25 тысяч дополнительных разрешений на пассажирские перевозки легковыми такси.