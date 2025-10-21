"Постараемся проявить терпение в матче с “Атлетиком"

Наставник агдамского "Карабаха Карабах" Гурбан Гурбанов перед вылетом команды в Испанию прокомментировал предстоящий матч против "Атлетика" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz

"Преимущество, возможно, на стороне соперника - они играют дома и серьезно готовятся, ведь пока не набрали очков. Но мы постараемся быть максимально терпеливыми и сражаться до конца. "Атлетик" - команда с очень высоким темпом игры, быстро переходит в атаку и доставляет мяч в штрафную быстрее большинства соперников. Это важная встреча для обеих сторон. Мы приложим все усилия, чтобы показать лучший футбол и вернуться с хорошим результатом", - сказал журналистам Гурбанов.