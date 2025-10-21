Есть перспективы для подключения портов Латвии к Среднему коридору

В будущем можно рассмотреть подключение портов Латвии к Среднему коридору для расширения маршрута.

Как передает Day.Az, об этот Trend сказал посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

"Латвийские компании с большим интересом и вниманием изучают данный проект с логистической точки зрения. Уверен, что в будущем мы сможем рассматривать возможность подключения балтийских портов, в том числе портов Латвии, к расширению маршрута в направлении северо-восточной Европы и выхода к Балтийскому морю. Наши компании серьезно анализируют этот вопрос", - сказал он.

Дипломат отметил, что в сфере "зелёной" энергетики между сторонами осуществляется активный обмен опытом на разных уровнях, включая частный сектор. По его словам, одна из компаний уже работает в этом направлении, которая реализует проекты в области освещения на основе возобновляемых источников энергии и применения "зелёных" технологий.

"Пока это в большей степени обмен опытом, однако мы работаем над тем, чтобы в будущем реализовывались и двусторонние проекты", - подчеркнул Скуя.

Посол также отметил, что даты проведения заседания Межправительственной комиссии пока не определены.

"Последняя встреча сопредседателей состоялась во время проведения COP, тогда была достигнута договорённость о проведении заседания комиссии, однако впоследствии состав сопредседателей изменился. Сейчас мы ожидаем назначения сопредседателя с азербайджанской стороны", - сообщил дипломат.