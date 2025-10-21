Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна планирует визит в Азербайджан.

Согласно информации Day.Az, в ходе поездки глава внешнеполитического ведомства Эстонии проведёт ряд двусторонних встреч.