Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна планирует визит в Азербайджан. Согласно информации Day.Az, в ходе поездки глава внешнеполитического ведомства Эстонии проведёт ряд двусторонних встреч.
