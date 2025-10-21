Уникальное атмосферное явление в Гренландии

Комплексное солнечное гало с 360-градусным паргелическим кругом наблюдалось в Гренландии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Уникальное атмосферное явление было зафиксировано на фоне ясного неба и низких температур, способствующих образованию ледяных кристаллов в верхних слоях атмосферы.