Xiaomi представила дешевый и яркий проектор

Xiaomi представила проектор Redmi Projector 4 Pro, который оценили в 1499 юаней.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал MyDrivers.

Проектор оснащен герметичным оптическим модулем с разрешением Full HD (1080p), яркостью 600 люмен и сертификацией SGS за низкий уровень излучения синего света, что, по заявлению производителя, снижает нагрузку на зрение при длительном просмотре.

При проекционном соотношении 1,25:1 устройство способно формировать изображение диагональю до 120 дюймов. Технология MEMC обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, улучшая восприятие спортивных трансляций и фильмов.

Также отмечается, что проектор поддерживает автофокусировку и автоматическое выравнивание изображения с помощью ToF-датчика и алгоритмов искусственного интеллекта.

За производительность проектора отвечает чип MediaTek MT9660, дополненный 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Набор интерфейсов включает HDMI с поддержкой ARC, USB 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем. За звук отвечают два динамика мощностью по 8 Вт и пассивный сабвуфер. Также реализована поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, голосового помощника XiaoAI и интеграция в экосистему умного дома Xiaomi.