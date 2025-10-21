Средний коридор станет главным маршрутом процветания - благодаря Зангезурскому

Недавние достижения Президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, ставшие возможными в немалой степени благодаря усилиям Египта, Катара, Турции и ряда других государств, не должны заслонять его успешный мирный саммит в Белом доме с участием Армении и Азербайджана, состоявшийся 8 августа.

Тогда Трамп, Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян покинули Белый дом с большим, чем имели до встречи: каждый продвинул национальные интересы своей страны, все взяли на себя обязательства, которые смогут выполнить, и никто не пошел на чрезмерные уступки.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Дамьяна Крневича Мишковича, опубликованной в авторитетном издании The National Interest. Мишкович - профессор практики Азербайджанского дипломатического университета (ADA University) и директор по исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии (IDD), где он также является соредактором журнала Baku Dialogues. Ранее он занимал должность высокопоставленного сотрудника ООН (2004-2013), а также был главным редактором журнала Horizons (2013-2020) и управляющим редактором The National Interest (2002-2004).

По его словам, Трампу удалось то, в чем потерпели неудачу все предыдущие администрации США и другие внешние игроки за последние три десятилетия.

"Он и команда Стива Уиткоффа разработали соглашение, которое эффективно сочетает урегулирование конфликта, миротворчество, транспортную и энергетическую взаимосвязанность, коммерческие возможности и уважение суверенитета всех сторон. Именно это последнее составляло секретный ингредиент дипломатии Трампа - недостающий элемент всех прежних попыток посредничества в установлении мира между Арменией и Азербайджаном", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что одним из недооцененных итогов саммита в Белом доме является то, что Трамп показал: он способен уважать малые государства, которые воспринимают свой суверенитет столь же серьезно, как он - американский: "Это также объясняет, почему другие потерпели неудачу: врожденная неспособность принять тот факт, что такие страны, как Армения и Азербайджан, отказываются растворять свои государственные идентичности в угоду чрезмерной институционализации сотрудничества (или, тем более, интеграции) с каким-либо другим государством".

По его словам, для Азербайджана, Армении и США границы - это не просто линии на карте. Это суверенные маркеры территориальной целостности, государственности и идентичности. Эта ключевая установка совпадает с логикой принципа "Америка прежде всего": то, что происходит за пределами страны, менее важно, чем то, что происходит внутри нее.

"Это общее понимание сущностного суверенитета теперь связывает Армению, Азербайджан и Соединенные Штаты как никогда ранее посредством ряда обязательств и соглашений. Если их грамотно реализовать и развить, они способны изменить стратегическое значение Срединного коридора в пользу Америки, при этом полностью учитывая суверенные роли государств Южного Кавказа и Центральной Азии в подготовке всех элементов этого мегапроекта транспортной взаимосвязанности к полноценному функционированию.

Ключевым фактором долгосрочной жизнеспособности маршрута станет его роль как "нейтрального коридора, открытого для всех видов торговли". Вашингтон, похоже, способен с этим смириться, отчасти потому, что реальный вклад США в установление мира между Арменией и Азербайджаном - проект "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (Зангезурский коридор - ред.) - не является "военной или оборонной инициативой". Как говорится в опубликованном материале со ссылкой на американских чиновников, это означает, что Соединенные Штаты не предоставляют "жестких гарантий безопасности" и не размещают силы вдоль маршрута.

Иными словами, в Армении, тем более в Азербайджане, не появится американских (или натовских) баз и гарнизонов. Участие США будет исключительно коммерческим, и Вашингтон берет на себя ответственность за обеспечение безопасного функционирования TRIPP "для всех сторон" посредством соглашений с "операторами высшего уровня", по данным тех же источников. Один из моих знакомых, участвовавших в организации саммита в Белом доме, выразился так: "Думайте о нашей роли как о человеке, держащем зонтик и навес, когда нужно, но мы не будем пытаться изменить погоду"", - говорится в статье.

Как отмечается в материале, после первоначальных риторических возражений соседние Иран и Россия, похоже, также смирились с формирующейся реальностью на местах. Отчасти это связано с тем, что Армения смогла предоставить своему союзнику убедительные гарантии того, что TRIPP - инфраструктура которого будет развиваться в рамках "эксклюзивного партнерства" с Соединенными Штатами, как заявил Трамп, - будет функционировать в соответствии с армянским законодательством, о чем Пашинян неоднократно подчеркивал публично. Азербайджан также успокоил обеспокоенность Ирана и недавно восстановил отношения с Россией.

"Кроме того, Азербайджан занимает уникальное геоэкономическое положение: он соединяет обе конечные точки TRIPP и является местом, где Срединный коридор плавно интегрируется в китайскую инициативу "Пояс и путь". Именно здесь несанкционированный маршрут Восток-Запад оптимально пересекается с Международным транспортным коридором "Север-Юг" - стратегическим проектом транспортной взаимосвязанности, созданным на рубеже веков Индией, Ираном и Россией.

Хотя Баку и Ереван подошли к взаимодействию с Америкой Трампа с разных политических позиций - Армения меньшая по размеру и численности населения, менее стабильная, менее могущественная, менее процветающая и менее богатая природными ресурсами, чем Азербайджан, - их общее решение сотрудничать с Вашингтоном и искать мир в Белом доме отражает более широкий международный тренд. Международное сообщество отходит от видения "открытых рынков, международных институтов, совместной безопасности, демократического сообщества, прогрессивных изменений, коллективного решения проблем, разделенного суверенитета [и] верховенства закона".

Все эти принципы составляли основу "мирового порядка, основанного на правилах", возникшего после окончания холодной войны. Однако их не заменяет новая идеология, а приходит новая внешнеполитическая установка - стратегический трансакционализм. Эту модель приняли не только Соединенные Штаты, но и многие страны, включая Армению и Азербайджан, для которых предпочтительные математические операции - сложение и умножение, а не вычитание и деление. Нужно извлекать большее от большего", - повествуется в статье.

Автор считает, что стратегический трансакционализм также находит отклик у большинства не входящих в G7 членов G20, ключевых государств мира, а также множества малых и средних стран.

"Это выражается в их открытости к взаимодействию со всеми внешними партнерами, включая западные державы, хотя такая открытость не дает никому права вмешиваться, реформировать, трансформировать или навязывать. И, безусловно, не означает принятия претензий к первенству, гегемонию или сферы влияния.

В конечном счете это свидетельствует о возвращении суверенитета как центрального принципа функционирования мирового порядка. За это мы можем поблагодарить Дональда Трампа и близких ему по духу национальных лидеров по всему миру. Более того, возможно, это даже заслуживает Нобелевской премии мира - хотя бы в следующем году", - заключил автор.

Перевод: Ибрагим Алиев