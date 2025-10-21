https://news.day.az/officialchronicle/1789817.html Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО 21 октября завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту города Астана в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО
21 октября завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту города Астана в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу нашего государства провожал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
