https://news.day.az/society/1789832.html В Ходжавенде обнаружена надгробная плита с могилы в Агдаме В Ходжавендском районе обнаружена надгробная плита похороненного в Агдаме в 1988 году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, надгробие Гулиева Мамеда Амир оглу, похороненного в 1988 году на кладбище села Сайбалы, обнаружено на территории села Ханоба Ходжавендского района.
В Ходжавенде обнаружена надгробная плита с могилы в Агдаме
В Ходжавендском районе обнаружена надгробная плита похороненного в Агдаме в 1988 году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, надгробие Гулиева Мамеда Амир оглу, похороненного в 1988 году на кладбище села Сайбалы, обнаружено на территории села Ханоба Ходжавендского района.
Плита, обнаруженная рабочими, занимающимися строительно- восстановительными работами на территории, был взят сыном покойного и доставлен на место захоронения.
На указанных территориях надгробные плиты расхищались с могил азербайджанцев, и использовались для мощения улиц и дворов домов в период армянской оккупации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре