В Ходжавенде обнаружена надгробная плита с могилы в Агдаме

В Ходжавендском районе обнаружена надгробная плита похороненного в Агдаме в 1988 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, надгробие Гулиева Мамеда Амир оглу, похороненного в 1988 году на кладбище села Сайбалы, обнаружено на территории села Ханоба Ходжавендского района.

Плита, обнаруженная рабочими, занимающимися строительно- восстановительными работами на территории, был взят сыном покойного и доставлен на место захоронения.

На указанных территориях надгробные плиты расхищались с могил азербайджанцев, и использовались для мощения улиц и дворов домов в период армянской оккупации.