Volkswagen прекратит выпуск ряда популярных моделей

Немецкий автоконцерн Volkswagen решил приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan из-за дефицита полупроводников.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.
По данным газеты, запасов чипов хватит на работу заводов лишь на ближайшую неделю. В первую очередь проблемы коснутся выпуска моделей Golf и Tiguan. Остановка производства станет "катастрофой" для компании из-за конкуренции с китайскими производителями, пишет газета.
На этом фоне Volkswagen собирается перевести сотрудников в режим неполной занятости - речь идет о десятках тысяч человек.
