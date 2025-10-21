https://news.day.az/society/1789830.html

Пожар на территории школы в Баку

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку на территории школы №128 произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в кустарнике на заднем дворе школы. Пожар был потушен пожарными отрядами МЧС до того, как он распространился по окрестностям.