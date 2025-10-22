Саркози начал писать книгу в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, в свой первый день в тюрьме начал писать книгу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа.

"Он позанимался спортом, начал писать свою книгу", - приводит слова защитника экс-президента телеканал BFMTV. По его словам, бывшего главу государства поместили в камеру размером 9 кв. м. "Там постоянный шум", - сказал Дарруа.

Адвокат уточнил, что Саркози во второй половине дня провел свидание со своей женой Карлой Бруни. "Первый день в тюрьме - это ужасно, но он его пережил", - сказал адвокат.

Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.