Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на успешную встречу с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином по торговым разногласиям между странами. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, у нас будет очень успешная встреча, этого ждут многие люди", - заявил он.

При этом американский лидер подчеркнул, что переговоры могут и не состояться в случае, если одна из сторон откажется от участия.

19 октября президент США в интервью телеканалу Fox News подтвердил скорую встречу с китайским лидером. По словам Трампа, встреча с Си Цзиньпином состоится через две недели, и по ее итогам станет ясно, как будут развиваться торговые отношения между двумя странами.