Али Асадов прибыл в Грузию

21 октября Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл в Грузию с рабочим визитом.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели премьер-министра А. Асадова встречали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и другие официальные лица.