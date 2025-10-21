https://news.day.az/politics/1789849.html Али Асадов прибыл в Грузию 21 октября Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл в Грузию с рабочим визитом. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Кабинете министров. В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели премьер-министра А. Асадова встречали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и другие официальные лица.
