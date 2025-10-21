На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита в Казахстан

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита главы государства в Казахстан.

Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации говорится:

"Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан (20-21.10.2025)."