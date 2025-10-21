Эта страна запретит прокат электросамокатов

В Праге с января 2026 года запретят прокат электросамокатов. Заместитель мэра чешской столицы Зденек Гржиб раскритиковал этот удобный для туристов вид транспорта за создание хаоса на тротуарах.

Как передает Day.Az, в понедельник члены городского совета одобрили пересмотр правил, касающихся электросамокатов.

В то время как для велосипедов (как педальных, так и электрических) будут введены новые правила относительно мест парковки, электросамокаты не будут подпадать под действие новых правил, что фактически положит конец использованию электросамокатов в городе, пишет Reuters.

По словам заместителя мэра, вводятся четкие правила, которые очистят общественное пространство от неконтролируемого движения скутеров, которые зачастую использовались в центре города скорее как туристическое развлечение, чем средство передвижения, и вызывали хаос на тротуарах и в пешеходных зонах.

Прага, как и другие популярные европейские туристические направления, в последние годы ужесточает контроль над электросамокатами. Города ввели строгие правила безопасности, такие как обязательное ношение шлемов и страховка в Италии, или полностью запретили прокат, как в Париже и Мадриде. В Финляндии лицам до 15 лет запрещено пользоваться электросамокатами.

Чиновники Праги заявили, что отреагировали на жалобы жителей относительно опасности, которую представляют скутеры, проносящиеся по тротуарам и паркам или блокирующие тротуары или уличные парковочные места, когда они не используются.

Городские власти, которые хотят способствовать более широкому использованию услуг совместного пользования велосипедами, заявили, что электросамокаты приводят к более высокому уровню аварийности, чем велосипеды.