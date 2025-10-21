Движение на этом участке в Баку будет ограничено

С 23:00 21 октября в связи с проведением ремонтных работ на участке проспекта Нефтяников в Сабаильском районе города Баку, перед площадью Азадлыг, движение транспортных средств будет ограничено до завершения работ.

Как передает Day.Az, водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении по указанной территории, строго соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения.