https://news.day.az/society/1789733.html Движение на этом участке в Баку будет ограничено С 23:00 21 октября в связи с проведением ремонтных работ на участке проспекта Нефтяников в Сабаильском районе города Баку, перед площадью Азадлыг, движение транспортных средств будет ограничено до завершения работ.
Движение на этом участке в Баку будет ограничено
С 23:00 21 октября в связи с проведением ремонтных работ на участке проспекта Нефтяников в Сабаильском районе города Баку, перед площадью Азадлыг, движение транспортных средств будет ограничено до завершения работ.
Как передает Day.Az, водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении по указанной территории, строго соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре