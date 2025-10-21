Объявлена повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
Объявлена повестка дня очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 24 октября, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании будут обсуждены нижеследующие вопросы:
1. О назначении судей Верховного Суда Азербайджанской Республики
2. Об освобождении Ф.М. Аббасова от должности судьи Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики.
3. О назначении судей Бакинского апелляционного суда.
4. О назначении судей Гянджинского апелляционного суда.
5. О назначении Р.А. Халилова судьей Сумгайытского апелляционного суда.
6. Проект Закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (третье чтение).
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (третье чтение).
9. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственных услугах" (второе чтение).
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (второе чтение).
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (второе чтение).
12. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (второе чтение).
13. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение).
14. Законопроект Азербайджанской Республики "О транспортно-экспедиционной деятельности" (первое чтение).
15. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" (первое чтение).
16. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (первое чтение).
17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовом кодексе Азербайджанской Республики, Гражданском процессуальном кодексе Азербайджанской Республики, Семейном кодексе Азербайджанской Республики, Кодексе исполнения наказаний Азербайджанской Республики, Жилищном кодексе Азербайджанской Республики, в законы "О регистрации по месту жительства и месту нахождения", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О государственной пошлине", "О молодежной политике", "Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей", "О питании детей раннего возраста", "О профилактике безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "О физической культуре и спорте", "Об образовании", "О социальном обслуживании", "Об обязательной медицинской диспансеризации детей", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с ограниченными возможностями", "Об общем образовании", "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека", в законы Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики № 79-VIIGD от 29 ноября 2024 года "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" и № 151-VIIGD от 7 марта 2025 года "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (первое чтение).
