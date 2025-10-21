Объявлена ​​повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Объявлена ​​повестка дня очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 24 октября, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании будут обсуждены нижеследующие вопросы:

1. О назначении судей Верховного Суда Азербайджанской Республики

2. Об освобождении Ф.М. Аббасова от должности судьи Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики.

3. О назначении судей Бакинского апелляционного суда.

4. О назначении судей Гянджинского апелляционного суда.

5. О назначении Р.А. Халилова судьей Сумгайытского апелляционного суда.

6. Проект Закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственных услугах" (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (второе чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (второе чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (второе чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики "О транспортно-экспедиционной деятельности" (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (первое чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовом кодексе Азербайджанской Республики, Гражданском процессуальном кодексе Азербайджанской Республики, Семейном кодексе Азербайджанской Республики, Кодексе исполнения наказаний Азербайджанской Республики, Жилищном кодексе Азербайджанской Республики, в законы "О регистрации по месту жительства и месту нахождения", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О государственной пошлине", "О молодежной политике", "Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей", "О питании детей раннего возраста", "О профилактике безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "О физической культуре и спорте", "Об образовании", "О социальном обслуживании", "Об обязательной медицинской диспансеризации детей", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с ограниченными возможностями", "Об общем образовании", "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека", в законы Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики № 79-VIIGD от 29 ноября 2024 года "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" и № 151-VIIGD от 7 марта 2025 года "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (первое чтение).