В Кавказском университете Карса состоялись научный симпозиум и открытие музыкального зала

В Кавказском университете Карса в Турции состоялся международный научный симпозиум, посвященный 20-летию специальности "Азербайджанский язык и литература" кафедры современных тюркских диалектов и литературы вуза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой сообщили, что мероприятие, приуроченное к 5-й годовщине Победы и Дню восстановления независимости Азербайджана - 18 октября, было организовано по инициативе Кавказского университета Карса при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Генерального консульства Азербайджана в Карсе.

В начале церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, была почтена память шехидов обеих стран, показаны видеоролики о Победе и об университете.

С приветственными речами выступили депутат Милли Меджлиса Азербайджана Хикмет Бабаоглу, руководитель Центра Ататюрка Азербайджана, академик Низами Джафаров, генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев, проректор Кавказского университета Карса Энгин Кылыч, начальник отдела Государственного комитета по работе с диаспорой Джавид Исмаил, атташе по вопросам образования посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова, заместитель председателя Федерации турецко-азербайджанских обществ Саттар Кая и другие. Они поздравили участников с 5-й годовщиной Победы и Днем восстановления независимости, пожелали успехов в работе симпозиума.

Работа симпозиума продолжилась в формате панельных заседаний с участием специалистов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

В городе Карс в Научно-художественном центре имени профессора Фахреттина Кырзыоглу был открыт музыкальный зал под названием "Одна нация - два государства". На церемонии открытия говорилось о роли великого лидера Гейдара Алиева в укреплении азербайджано-турецкого братства, была отмечена роль президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Мероприятие завершилось художественной программой.