Дожди рушат здания в Индии - ВИДЕО
В округе Каннур на юге Индии непрекращающиеся ливни привели к разрушению зданий.
Как передает Day.Az, из-за постоянных осадков почва размякла, а конструкции домов не выдержали нагрузок и начали рушиться.
Власти штата Керала предупредили о риске новых обрушений и эвакуируют жителей из опасных зон.
