Дожди рушат здания в Индии

В округе Каннур на юге Индии непрекращающиеся ливни привели к разрушению зданий.

Как передает Day.Az, из-за постоянных осадков почва размякла, а конструкции домов не выдержали нагрузок и начали рушиться.

Власти штата Керала предупредили о риске новых обрушений и эвакуируют жителей из опасных зон.