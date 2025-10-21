По одному из ж/д направлений Азербайджана увеличивается количество рейсов

С 8 ноября - Дня Победы запланированы дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД), 8, 9, 10 и 11 ноября для удовлетворения повышенного пассажирского спроса будут запущены дополнительные поезда в обоих направлениях.

Начиная с 8 ноября, регулярные рейсы по этому маршруту в выходные дни будут выполняться на современных двухэтажных поездах согласно традиционному расписанию.