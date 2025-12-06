https://news.day.az/azerinews/1800350.html Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri ilə görüşüb Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Məhəmməd bin Əhməd Al-Misnad ilə görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.
"Bu gün Qətər Əmirinin Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri, qardaşım Məhəmməd bin Əhməd Al-Misnad ilə görüşdüm.
Görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər, həmçinin regional və beynəlxalq inkişaflar müzakirə edildi", - deyə paylaşımda qeyd olunub.
