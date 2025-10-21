Взрывы на НПЗ в Европе - ВИДЕО
Сразу два необычных инцидента произошли за последние 24 часа на двух нефтеперерабатывающих заводах в Европе: на заводе MOL в Сазхаломбатте (Венгрия) вспыхнул пожар, а за несколько часов до этого взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel-Lukoil в Румынии.
Как передает Day.Az, предприятие MOL - крупнейшее и самое современное в Венгрии; оно получает российскую нефть по трубопроводу Баратшаг. Румынский завод, принадлежащий российской компании Lukoil, перерабатывает 2,5 миллиона тонн в год - один из крупнейших в Румынии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в социальных сетях:
"Сегодня утром я проконсультировался с руководством MOL и министром внутренних дел. Поставка топлива в Венгрию обеспечена. Обстоятельства пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте будут расследованы максимально строго".
