https://news.day.az/hitech/1789808.html Спутники Starlink над Хиросимой - ВИДЕО Спутники Starlink, путешествующие над Хиросимой были замечены очевидцами в вечернее время, вызвав интерес и обсуждение в социальных сетях. Как передает Day.Az, яркая цепочка огней в небе напоминала движущуюся световую линию, что нередко воспринимается наблюдателями как астрономическое или даже аномальное явление.
Спутники Starlink над Хиросимой - ВИДЕО
Спутники Starlink, путешествующие над Хиросимой были замечены очевидцами в вечернее время, вызвав интерес и обсуждение в социальных сетях.
Как передает Day.Az, яркая цепочка огней в небе напоминала движущуюся световую линию, что нередко воспринимается наблюдателями как астрономическое или даже аномальное явление.
Подобные пролёты спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX, регулярно происходят по всему миру в рамках глобального развертывания системы спутникового интернета.
Над Хиросимой явление было видно особенно чётко благодаря ясной погоде и низкому уровню засветки в некоторых районах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре