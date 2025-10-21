Спутники Starlink над Хиросимой

Спутники Starlink, путешествующие над Хиросимой были замечены очевидцами в вечернее время, вызвав интерес и обсуждение в социальных сетях.

Как передает Day.Az, яркая цепочка огней в небе напоминала движущуюся световую линию, что нередко воспринимается наблюдателями как астрономическое или даже аномальное явление.

Подобные пролёты спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX, регулярно происходят по всему миру в рамках глобального развертывания системы спутникового интернета.

Над Хиросимой явление было видно особенно чётко благодаря ясной погоде и низкому уровню засветки в некоторых районах.