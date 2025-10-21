Встреча в Астане: Азербайджан и Казахстан укрепляют стратегическое союзничество

Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан является важным событием с точки зрения дальнейшего укрепления отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что этот визит поспособствует расширению сотрудничества стран в экономической, политической и культурной сферах. "Президент Ильхам Алиев в своем выступлении отметил, что отношения с Казахстаном носят многогранный и взаимовыгодный характер. Он подчеркнул, что сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и энергетической сферах развивается по восходящей линии. Глава государства особо отметил важность транспортно-логистического сотрудничества, в том числе таких проектов, как Средний коридор и Зангезурский коридор.

Эти инициативы имеют стратегическое значение не только для Азербайджана и Казахстана, но и для евразийского региона в целом. Президент Ильхам Алиев также рассказал о деятельности Совместного инвестиционного фонда, увеличении товарооборота и совместных экономических проектах. Он поблагодарил Казахстан за моральную и практическую поддержку восстановления Карабаха, подчеркнул важность Центра детского творчества имени Курмангазы как символа дружбы. Это говорит о том, что отношения двух стран в гуманитарной сфере также приобрели стратегический характер. Кроме того, Президент Ильхам Алиев, говоря о перспективах сотрудничества в энергетическом секторе - как традиционном, так и в сфере возобновляемых источников энергии, оценил проект строительства электрического кабеля по дну Каспия как важный этап будущей региональной интеграции", - сказал политолог.

По его словам, второе заседание Высшего межгосударственного совета послужило платформой для углубления полномасштабного стратегического союзничества между Азербайджаном и Казахстаном. "Здесь обсуждались не только политические отношения, но и конкретные проекты в экономической, культурной, гуманитарной и энергетической сферах. Выступления обоих лидеров показали, что Баку и Астана рассматривают друг друга как главных партнеров по региональной стабильности и развитию. Кроме того, стороны уделили особое внимание укреплению сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, ускорению экономической и культурной интеграции тюркского мира", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, состоявшееся в Астане с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, еще раз подтвердило наивысший уровень развития отношений стратегического партнерства между двумя странами. "Эта встреча имеет важное политическое и историческое значение не только с точки зрения углубления взаимодействия двух государств, но и в контексте укрепления интеграционных процессов в тюркском мире. Это, по сути, символизирует переход азербайджано-казахстанских отношений на новый этап развития. Мнения, высказанные в выступлениях обоих лидеров, свидетельствуют о том, что сотрудничество между двумя странами носит уже не только двусторонний, но и стратегический характер на региональном и международном уровнях. Эта встреча вошла в историю как яркое проявление дружбы и доверия, а также политической воли, направленной на совместное будущее стран", - подчеркнул он.