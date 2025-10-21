Стала известна стоимость ущерба от ограбления Лувра

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн, заявил прокурор Парижа Лор Беко.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

В публикации отмечается, что оценка стоимости ущерба была произведена самим музеем.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении - жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленников разыскивают.