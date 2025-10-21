В Азербайджане пройдет региональное первенство по дзюдо

В регионе Абшерон‑Хызы пройдет региональное первенство по дзюдо среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, в турнире примут участие спортсмены из Хызы, Абшерона и Сумгайыта.

Цель соревнований - формирование базы юных дзюдоистов и определение участников национального первенства на основе квот. Кроме того, региональное первенство позволит завоевать важные рейтинговые очки для отбора в состав сборной страны.

Турнир состоится 25-26 октября в Олимпийском спортивном комплексе Сумгайыта.