https://news.day.az/sport/1789831.html В Азербайджане пройдет региональное первенство по дзюдо В регионе Абшерон‑Хызы пройдет региональное первенство по дзюдо среди спортсменов до 17 лет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, в турнире примут участие спортсмены из Хызы, Абшерона и Сумгайыта.
Цель соревнований - формирование базы юных дзюдоистов и определение участников национального первенства на основе квот. Кроме того, региональное первенство позволит завоевать важные рейтинговые очки для отбора в состав сборной страны.
Турнир состоится 25-26 октября в Олимпийском спортивном комплексе Сумгайыта.
