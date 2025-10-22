https://news.day.az/world/1789867.html В Нигерии взорвался бензовоз - десятки жертв Как минимум 30 человек погибли и еще около 40 получили ожоги разной степени тяжести в результате инцидента с бензовозом на западе Нигерии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Nation. По предварительным данным, бензовоз попал в ДТП на шоссе Агае - Бида в штате Нигер.
В Нигерии взорвался бензовоз - десятки жертв
Как минимум 30 человек погибли и еще около 40 получили ожоги разной степени тяжести в результате инцидента с бензовозом на западе Нигерии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Nation.
По предварительным данным, бензовоз попал в ДТП на шоссе Агае - Бида в штате Нигер. Местные жители решили похитить содержимое цистерны и стали откачивать его. Произошел взрыв, разлившаяся жидкость загорелась.
Председатель отделения профсоюза водителей бензовозов и газовозов Нигерии Фарук Мохаммед Каво подтвердил факт происшествия. По его данным, только с начала месяца в штате Нигер зафиксировано около 30 подобных инцидентов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре