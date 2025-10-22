Гробница Тутанхамона оказалась на грани обрушения

Гробница Тутанхамона, возраст которой составляет более 3 тыс. лет, может обрушиться из-за обнаруженных на ней повреждений.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования ученых из Каирского университета.

Гробницу обнаружили в 1922 году, и это стало самым значительным археологическим открытием XX века, пишет издание. Однако историческое достояние находится в зоне риска. Исследователи нашли в скале крупные трещины, которые могут привести к разрушению места захоронения древнеегипетского фараона. Также из-за повышения влажности поверхностные слои отслаиваются, что способствует появлению грибков, которые разъедают бесценные фрески.

Археологи из Каирского университета обнаружили, что образовавшаяся в гробнице линия разлома проходит через потолок входа и погребальных камер. Из-за этого внутрь гробницы сверху просачивается дождевая вода, что приводит к разрушению сложных деталей и нарушению целостности гробницы.

Отмечается, что материал, из которого сооружена гробница (сланцы Эсна), имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от изменений уровня влажности, вследствие чего выявленные повреждения могут послужить причиной полного обрушения конструкции. По словам ученых, хоть сооружение и простояло тысячи лет, геология делает его чрезвычайно уязвимым к наводнениям.

Одно из самых сильных наводнений произошло в октябре 1994 года, тогда большинство царских гробниц в Долине Царей в Египте оказалось под водой. Именно тогда образовались повреждения, степень которых в настоящее время растет и создает определенные риски существованию сооружения.

Это, по словам ученых, не означает, что захоронение обрушится в ближайшее время, однако и не простоит так долго, как могло бы. Катастрофа может случиться в любой момент, для ее предотвращения, по мнению специалистов, необходимо принимать меры уже сейчас.