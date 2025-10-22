Али Асадов принял участие в открытии V Форума "Шелкового пути" в Тбилиси

В Тбилиси начал работу V юбилейный Форум "Шелковый путь".

Как передает Day.Az, официальная церемония открытия проходит в Тбилисском театре оперы и балета.

В мероприятии принимают участие премьер-министры Грузии, Азербайджана и Армении - Ираклий Кобахидзе, Али Асадов и Никол Пашинян. Главы правительств выступят с речами на церемонии открытия.

Проходящий под патронажем Ираклия Кобахидзе Тбилисский форум "Шёлковый путь" в этом году проходит под девизом "Invest in Connectivity - Grow in Stability", и собрал около 2 тысяч участников из 73 стран.

В мероприятии принимают участие политические деятели, представители бизнес-сектора и международных организаций, министры из стран за пределами региона, ведущие глобальные компании, международные финансовые институты и эксперты.

В первый день форума, который продлится два дня, состоятся семь панельных сессий, посвящённых вопросам глобальной торговли, транспорта и логистики, развитию Среднего коридора, энергетике и цифровой трансформации. В рамках форума завтра пройдет Тбилисский финансовый саммит.

Отметим, первый Тбилисский форум "Шёлковый путь" прошел в 2015 году. Форум зарекомендовал себя как международная платформа высокого уровня для диалога между правительствами различных стран, а также для многостороннего сотрудничества между государствами, международными организациями и бизнес-структурами.