Опубликованы кадры момента аварии с автобусом на бульваре

В сети опубликованы кадры момента страшной аварии, которая произошла вчера на бакинском бульваре с участием автобуса BakuBus, передает Day.Az.

Напомним, что автобус маршрута №125 (госномер 99-JU-809) неожиданно выехал с проезжей части на бульвар. Представители транспортной компании сообщили, что причиной происшествия стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя во время движения.

"Во время рейса у водителя маршрута №125 внезапно ухудшилось самочувствие. Он попытался остановить автобус, однако потерял управление, в результате чего транспортное средство направилось в сторону бульвара. К счастью, среди пассажиров никто не пострадал", - отмечается в заявлении.