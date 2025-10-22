Ханкенди в музыке мугама - возрождение культурной жизни Карабаха

В Карабахском регионе стартовал цикл мероприятий под названием "Ветер культуры", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) Министерства культуры Азербайджана при поддержке Карабахского регионального управления культуры, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMIM.

На факультете искусств Карабахского университета в городе Ханкенди в рамках проекта "Друг мастера" MEMIM состоялась встреча с заслуженным деятелем искусств, мастером-исполнителем, педагогом Агилем Меликовым. Декан факультета, композитор Тюркер Гасымзаде поблагодарил организаторов проекта и отметил важность таких мероприятий для студентов.

И.о. директора MEMIM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов в своем выступлении отметил возрождение и развитие культурной жизни Карабаха, поблагодарив гостя проекта Агиля Меликова за участие в проекте. Встреча прошла под модераторством сотрудницы MEMIM Ляман Эюбовой. Агиль Меликов затронул такие вопросы, как классические школы азербайджанского музыкального искусства, правильный подбор газелей для исполнения в различных мугамах и дастгяхах, профессионального обучения молодежи.

На встрече интерактивного формата студенты факультета искусств Хадиджа Исмайлова исполнила "Махур-хинди", а Исмаил Исмайлов мугам "Рахаб". Их сопровождали учителя факультета искусств Бахруз Зейналов на таре, Фарид Бабаев на кяманче, а также студент Ильгар Сулейманлы на нагаре.

Заслуженные артисты Сабухи Ибаев, Фехруз Мамедов (Сахават) и Эхтирам Гусейнов, а также певица Сабина Арабли добавили красок мероприятию своими интересными выступлениями. В заключении Агиль Меликов ответил на вопросы, интересующие аудиторию. Встреча с участием профессорско-преподавательского состава и студентов Карабахского университета прошла с большим успехом.

