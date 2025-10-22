Эрлинг Холанд повторил рекорд Роналду, забив в 12-м матче подряд

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии. Форвард "горожан" повторил рекорд бывшего футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду. За этот период Холанд отметился 22 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом информирует аккаунт английской Премьер-лиги на своей странице в социальной сети X.

Последний на текущий момент гол норвежец забил во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Вильярреалом".

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.