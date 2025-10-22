Директор Лувра попыталась уйти в отставку после ограбления музея

Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку после ограбления, однако ей отказали на фоне грядущей реставрации музея.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Figaro со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что директора Лувра назначает президент Франции по предложению министра культуры.

Издание утверждает, что лидер республики Эммануэль Макрон несколько раз звонил де Кар в последние дни.

Он сказал ей: "Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея", говорится в публикации.

До этого стало известно, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.