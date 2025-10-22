https://news.day.az/world/1789863.html Директор Лувра попыталась уйти в отставку после ограбления музея Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку после ограбления, однако ей отказали на фоне грядущей реставрации музея. Как передает Day.Az, об этом сообщает Figaro со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что директора Лувра назначает президент Франции по предложению министра культуры.
Директор Лувра попыталась уйти в отставку после ограбления музея
Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку после ограбления, однако ей отказали на фоне грядущей реставрации музея.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Figaro со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что директора Лувра назначает президент Франции по предложению министра культуры.
Издание утверждает, что лидер республики Эммануэль Макрон несколько раз звонил де Кар в последние дни.
Он сказал ей: "Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея", говорится в публикации.
До этого стало известно, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.
