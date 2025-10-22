Хроника Победы: Новые шаги к катастрофе ВС Армении

В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября 2020 года боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Как сообщало Министерство обороны, в результате операции, проведенной Азербайджанской армией на Губадлинском направлении фронта, обороняющиеся подразделения армянских вооруженных сил, понеся потери в личном составе и военной технике, были вынуждены отступить с важных высот и ряда позиций. Имеется много раненых среди личного состава батареи Д-20 155-го артиллерийского полка армянских вооруженных сил, занимающей позиции на Ходжавендском направлении фронта. Стало известно о нехватке автомобильной техники для эвакуации раненых и о закрытии дорог.

Добровольцы, недавно доставленные в артиллерийские части противника, расположенные севернее поселка Гадрута, оставили огневые позиции и бежали.

В результате артиллерийского обстрела 5-го горнострелкового полка на Агдеринском направлении противник понес многочисленные потери убитыми и ранеными в живой силе. Командир 3-го батальона полка Роберт Амбарцумян пропал без вести, а начальник штаба батальона уничтожен. В результате выведения из строя подземного укрытия произошла значительная потеря личного состава противника.

В результате огневого поражения оборонительного участка 543-го полка имеются значительные потери среди личного состава. Ранен командир полка, уничтожены его заместитель, командир батальона Араик Овакимян и его заместители, командиры минометной батареи и роты. Личный состав одной из рот 1-го батальона отказался вступить в бой. Выяснилось, что жители некоторых сел были вовлечены в боевые действия из-за того, что военнослужащие резервных подразделений 543-го полка отказались ехать в Карабах. В то же время местные жители закрыли некоторые дороги в знак протеста против участия своих детей в боевых действиях.

Военнослужащим, находящимся в полосе обороны к северу от Гадрута и на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка в Агдере, звонят родственники и знакомые, призывая их сложить оружие и отступить. Сообщается также о нехватке продовольствия, топлива и боеприпасов в подразделениях.

Азербайджанский флаг водружен в поселке Агбенд Зангиланского района. Военнослужащие ВС Азербайджана рапортовали об этом Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, поделившись видео об этом на своей официальной странице в Twitter, написал: "Да здравствует победоносная Азербайджанская Армия!".

Начиная с 09.15 22 октября, вооруженные силы Армении с оккупированных территорий ведут огонь из реактивной артиллерии по нашим позициям в Физулинском районе.

Утром 22 октября с территории Армении был произведен пуск баллистических ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса по территории Азербайджана. Около 07.00 противник выпустил 3 ракеты в направлении Сиязаньского района, и в районе 09.00 - 2 ракеты в направлении Габалинского и 1 ракету в направлении Кюрдамирского районов.

Целью армянских вооруженных сил были мирное население и гражданская инфраструктура. В результате ракетного обстрела противника жертв нет.

Город Габала, который является прекрасным туристическим центром Азербайджана и находится далеко от территорий, где ведутся военные операции, стал мишенью для ракетных ударов Армении. Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Ракеты по Габале выпущены с армянских территорий Кафан и Джермух. Вполне вероятно, что удар по Габале нанесен ракетами "Скад", используемыми в свое время Саддамом Хусейном. Безумству Армении нет предела", - написал помощник Президента Азербайджана.

При ракетных ударах 22 октября противник нацелился и на водопровод Огуз-Габала-Баку, снабжающий питьевой водой Абшеронский полуостров и имеющий особое стратегическое значение для нашей страны, но в результате обезвреживания силами ПВО обломки ракеты упали недалеко от водопровода.

Утром 22 октября с территории Армении по территории Азербайджана был произведен пуск баллистических ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса. Обломки выпущенной по Сиязаньскому району и нейтрализованной силами ПВО Азербайджана ракеты типа "Скад" упали в Каспийское море.

Предприятия министерства оборонной промышленности начали серийное производство нового вида ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Ити гован", обладающих еще большей разрушительной силой. В основу названия дрона положены исторические слова Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева.



Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры очередной захваченной военной техники армии противника.

22 октября в утренние часы подразделения Азербайджанской армии уничтожили тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) армянских вооруженных сил, предпринявший попытку совершить полет в направлении Садаракского и Шарурского районов Нахчыванской Автономной Республики.

Артиллеристы Азербайджанской армии продолжают наносить точные удары по огневым точкам противника.

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Госагентство автомобильных дорог приступило к реконструкции автомобильных дорог в освобожденные от армянской оккупации 3 октября села Суговушан и Талыш. Автомобильные дороги общей протяженностью 29 км восстанавливаются в соответствии с IV технической категорией. Автомобильные дороги, ведущие в села Суговушан и Талыш Тертерского района, были полностью разрушены в период армянской оккупации. Строительство дороги проводится вдоль Суговушанского водохранилища, которое тянется до города Тертер.