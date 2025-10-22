В Швеции обсуждают создание спортивных объектов на воде

Власти Стокгольма рассматривают идею строительства плавучих футбольных полей ввиду хронической нехватки спортивных площадок.

Как передает Day.Az, инициатором выступает Центристская партия, предлагающая увеличить бюджет на спорт на 2,27 млрд крон (204 млн долларов) в будущем году и сделать ставку на "креативные спортивные пространства".

План предусматривает строительство двух плавучих футбольных полей. Каждая площадка, рассчитанная на игру 7х7, обойдется примерно в 20 млн крон (1,8 млн долларов).

Кроме водных площадок, представители партии в Стокгольмском совете предлагают использовать в центральных районах столицы крыши зданий и убежища, как это делают в Хельсинки, где подземные бункеры в мирное время превращают в спортзалы. "Это будущее", - уверены они.

Ранее девять спортивных федераций направили открытое письмо в адрес правящей коалиции, обвинив ее в бездействии и задержке инвестиций в спорт. Центристы считают, что их предложение поможет решить проблему инфраструктурного дефицита и оживить набережные столицы.