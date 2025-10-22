Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,57 доллара США, или на 0,92%, составив 62,40 доллара за баррель.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,53 доллара США, или 0,88%, и составила 60,44 доллара США.

Цена на нефть марки URALS выросла на 0,59 доллара США, или 1,21%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 49,29 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,52 доллара США, или 0,86%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,09 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.