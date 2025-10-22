Самолет австралийского премьера аварийно сел в США

Самолет премьера Австралии Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США в связи с травмой члена экипажа на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал SBS.

"Самолет премьер-министра совершил аварийную посадку в Соединенных Штатах после инцидента, требующего медицинского вмешательства", - говорится в публикации.

Пострадавшего доставили в местную больницу, самолет продолжит свой путь после дозаправки.

По данным SBS, Альбанезе возвращался в Австралию после встречи с президентом США Дональдом Трампом.