https://news.day.az/world/1789875.html Самолет австралийского премьера аварийно сел в США Самолет премьера Австралии Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США в связи с травмой члена экипажа на борту. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал SBS. Новость обновляется
Самолет австралийского премьера аварийно сел в США
Самолет премьера Австралии Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США в связи с травмой члена экипажа на борту.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал SBS.
"Самолет премьер-министра совершил аварийную посадку в Соединенных Штатах после инцидента, требующего медицинского вмешательства", - говорится в публикации.
Пострадавшего доставили в местную больницу, самолет продолжит свой путь после дозаправки.
По данным SBS, Альбанезе возвращался в Австралию после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре