В Перу введено ЧП сроком на 30 дней

Президент Перу Хосе Хери объявил 30-дневное чрезвычайное положение в столице Лиме и соседней провинции Кальяо. Эта мера направлена на борьбу с ростом преступности и вымогательств.

Как сообщает Day.Az, заявление последовало за протестами на прошлой неделе, в результате которых один человек погиб и более 100 получили ранения.

Президент заявил, что эта мера, вступающая в силу сразу после полуночи и одобренная Советом министров, разрешает использование вооруженных сил совместно с полицией для поддержания общественного порядка, пишет Reuters.

"Мы переходим от обороны к наступлению в борьбе с преступностью, борьбе, которая позволит нам восстановить мир, спокойствие и доверие миллионов перуанцев", - заявил он в телевизионном обращении.

Хосе Хери был приведен к присяге в начале этого месяца после импичмента бывшего президента Дины Болуарте. На прошлой неделе он представил новый кабинет министров, пообещав сделать борьбу с преступностью своим главным приоритетом.

Он также столкнулся с первой крупной акцией протеста, организованной группами гражданского общества и молодежью так называемого поколения Z, требующими принятия мер против роста преступности.

Это не первый случай, когда Перу вводит чрезвычайное положение в целях обеспечения безопасности. Хотя бывший президент Болуарте ввела аналогичную 30-дневную меру в марте, аналитики и эксперты по безопасности отмечают, что многократное объявление чрезвычайного положения не способствовало снижению уровня преступности.