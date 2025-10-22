Инвестиции в связь и устойчивое развитие соответствуют политике Грузии,.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии 5-го Тбилисского форума Шелкового пути, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Символично, что этот форум проходит в Грузии - стране, которая исторически служила связующим мостом между восточной и западной цивилизациями. На протяжении веков Великий шелковый путь, проходивший через наши земли, был не только торговым маршрутом, но и путем культуры, идей и прогресса", - сказал Кобахидзе.

Премьер-министр подчеркнул, что тема форума - "Инвестиции в развитие связи и устойчивое развитие" - полностью соответствует государственной политике Грузии. "В эпоху глобальных преобразований, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами и возможностями, исторический Шелковый путь приобретает совершенно новое стратегическое значение", - отметил он.

Кобахидзе особо подчеркнул сотрудничество Грузии со стратегическими партнерами и реализацию крупных инфраструктурных проектов, включая порты, транспортные коридоры, цифровые и энергетические магистрали. "Все это создает уникальные возможности для бизнеса. Сегодня связь означает гораздо больше, чем просто физическую инфраструктуру. Связь больше не является концепцией - она стала реальностью, определяющей глобальное развитие", - сказал он.

Он также приветствовал первый финансовый саммит в Тбилиси, отметив, что он "знаменует новый важный этап, позиционирующий нашу столицу как центр финансовых и технологических инноваций в регионе".

"За последнее десятилетие Тбилисский форум "Шелковый путь" стал надежным мостом между политикой и бизнесом. Здесь родилось множество инициатив, которые впоследствии превратились в реальные проекты", - добавил Кобахидзе.