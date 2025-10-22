Соглашения с Арменией имеют историческое значение для устойчивого сотрудничества в регионе

Достигнутые между Азербайджаном и Арменией соглашения по мирной повестке имеют историческое значение с точки зрения обеспечения устойчивого сотрудничества в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе своего выступления на V Тбилисском форуме "Шёлковый путь".

Он отметил, что открытие коммуникаций в регионе, включая объединение основной территории Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, являющейся неотъемлемой частью страны, послужит расширению транзитных возможностей региона для международных грузоперевозок.

"Уверены, что новый маршрут, который будет открыт в регионе в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Вашингтоне 8 августа этого года, станет одним из важных сегментов Среднего коридора и будет способствовать повышению его роли в мировой транспортной сети.

Азербайджан продолжает демонстрировать свою приверженность восстановлению сотрудничества и доверия в регионе. Азербайджанская сторона внесла значительный вклад в этом направлении, устранив все ограничения на транзит грузов в направлении Армении, оставшиеся со времен оккупации.

Транспортировка казахстанского зерна через Азербайджан в Армению - первый практический шаг в этом направлении", - подчеркнул А.Асадов.