Автор: Акпер Гасанов

Вчерашнее заявление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сделанное в ходе его государственного визита в Казахстан стало, без преувеличения, событием регионального масштаба. "Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна", подчеркнул глава нашего государства.

Да, это был сильный политический и моральный жест. Азербайджан вновь подтвердил, что является сторонником справедливого мира, подлинного добрососедства и устойчивого развития на Южном Кавказе. Те, кто знает историю армяно-азербайджанского конфликта, понимают, насколько символичен этот шаг. Ведь в течение тридцати лет именно Армения удерживала под оккупацией 20% территории Азербайджана, разрушив десятки городов и сел, изгнав сотни тысяч людей из родных домов.

И все это время именно Баку призывал к миру, предлагал диалог и взаимное признание территориальной целостности. Ответом Еревана была агрессия и территориальные претензии, закрепленные даже в армянской Конституции. Сегодня все изменилось. Благодаря решительным действиям Азербайджана и личному лидерству Президента Ильхама Алиева, наша страна полностью восстановила свою территориальную целостность, вернула справедливость и продемонстрировала всему миру, что сила и мир - не противоположности, а две стороны ответственной политики.

Именно после восстановления своей территориальной целостности военно-политическим путем. Азербайджан предложил новую мирную повестку для всего региона. Мир, основанный на признании границ, уважении суверенитета и экономическом сотрудничестве. Но официальный Ереван долгое время колебался, то соглашаясь, то снова отступая под давлением внутренних радикалов и внешних покровителей.

Тем ценнее нынешние события. Решение Азербайджана снять ограничения на транзит грузов в Армению - это не просто логистика. Это политический сигнал: Баку действует, а не говорит. Это демонстрация зрелости, уверенности и ответственности. Даже в Армении это признали. Вице-премьер Армении Мгер Григорян высоко оценил усилия азербайджанских и казахстанских коллег, подчеркнув: "Конечно, я рад и приветствую решение президента Азербайджанской Республики о снятии ограничений на грузоперевозки в Армению. Этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и продвижения мирной повестки".

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян также выступила с заявлением, в котором приветствовала позицию Баку. Министр экономики Геворг Папоян пошел еще дальше: "Вскоре первая партия казахстанской пшеницы поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по азербайджанской и грузинской железным дорогам. Установлен мир", написал он в Facebook.

Фраза "Установлен мир" - звучит красиво. Но давайте будем откровенны: мир установил не Ереван, а именно Азербайджан. Именно Баку своим стратегическим мышлением, своей последовательной дипломатией и решительными действиями создал ту реальность, в которой у Армении просто не осталось аргументов против сотрудничества.

И на этом фоне попытки отдельных внешних сил представить нынешнее руководство Армении в роли "миротворцев" всегда выглядели, мягко говоря, забавно. Эти силы забывают, что Ереван соглашается на каждый новый шаг лишь вынужденно - после того, как Азербайджан демонстрирует очередную инициативу и предлагает конкретные механизмы взаимодействия.

Сегодня Азербайджан ожидает от Армении реальных, а не декларативных шагов. В частности, Ереван обязан ускорить процесс внесения изменений в свою Конституцию, где до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджанской Республике. Как можно говорить о мирном будущем, если в основном законе соседнего государства по-прежнему зафиксированы реликты оккупационного мышления?

Мир не строится на словах - он строится на действиях. И действия Азербайджана говорят сами за себя. Наша страна не только восстановила международно признанные границы, но и первой предложила открыть транспортные артерии, возродить экономические связи, вернуть региону логистическую связанность. Пример с казахстанским зерном, идущим теперь через территорию Азербайджана в Армению - это реальная интеграция, а не дипломатические лозунги. Это конкретный результат, имеющий прямое экономическое и символическое значение.

Тем самым Азербайджан демонстрирует всему миру: политика Президента Ильхама Алиева - это политика созидания. Если Армения готова идти этим путем - регион получит исторический шанс. Если же снова возобладают старые реваншистские инстинкты, то ответственность за последствия ляжет исключительно на Ереван. Стоит напомнить: все прежние армянские президенты - от Тер-Петросяна до Саргсяна - исходили из деструктивной логики удержания чужих территорий. Они строили политику на конфронтации и иллюзиях, что время будет работать на них.

В итоге время сработало против них. И вот теперь, после десятилетий безрезультатных попыток удержать захваченные земли, после военных поражений и дипломатических просчетов, Ереван вынужден признать очевидное: только Азербайджан способен обеспечить мир и развитие на Южном Кавказе. Поэтому слова благодарности, звучащие сегодня из Еревана, можно воспринимать как проявление элементарного здравого смысла. Но Баку вправе ожидать большего. Танго танцуют вдвоем - и если одна сторона протягивает руку, вторая должна сделать шаг навстречу.