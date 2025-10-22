Пашинян выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за решение об отмене ограничений на транзит грузов в направлении Армении

Я хотел бы выразить признательность Президенту Ильхаму Алиеву за решение об отмене ограничений на транзит грузов в направлении Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на 5-м Тбилисском форуме Шелкового пути.

"Президент Ильхам Алиев недавно объявил, что Азербайджан снимает транзитные ограничения для товаров, проходящих через его территорию в направлении Армении. Это чрезвычайно важное заявление, и я хотел бы выразить глубокую признательность Президенту Азербайджана за это решение и приветствовать данное заявление", - сказал он.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

"Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава государства.

Новость обновляется