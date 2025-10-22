Азербайджан и Грузия демонстрируют успешное международное энергетическое партнерство

Хочу подчеркнуть важность долгосрочного плодотворного партнерства, сложившегося между Азербайджаном и Грузией в энергетической сфере. Это стратегическое партнерство уже вышло за рамки региональных границ и стало успешным примером международного сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на V Тбилисском форуме "Шелковый путь".

Он отметил, что энергетическое сотрудничество Азербайджана и Грузии является проявлением совместного стратегического видения, направленного не только на экономические интересы, но и на стабильность и развитие региона.

"Основу этого сотрудничества составляют такие международные проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южный газовый коридор.

Эти проекты изменили геополитический ландшафт нашего региона и обеспечили безопасную и надежную доставку энергоресурсов на мировые рынки.

В частности, Южный газовый коридор, реализуемый по инициативе Азербайджана и при активном участии Грузии, уже стал важным компонентом энергетической безопасности Европы.

За последние месяцы число стран, куда экспортируется азербайджанский газ, увеличилось до 14, из которых 10 - европейские страны", - подчеркнул А. Асадов.