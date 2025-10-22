https://news.day.az/politics/1789985.html Глава МИД Эстонии поблагодарил Азербайджан за гумпомощь Украине Эстония благодарит Азербайджан за гуманитарную помощь Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется
Глава МИД Эстонии поблагодарил Азербайджан за гумпомощь Украине
Эстония благодарит Азербайджан за гуманитарную помощь Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре